Алиевы побывали на концерте по случаю 100-летия со дня рождения Зарифы Алиевой (фото)

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28 апреля в Центре Гейдара Алиева была представлена концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

На концерте присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Арзу Алиева.

Перед концертом была представлена фотовыставка, отражающая жизнь и деятельность видного ученого, врача, супруги великого лидера Гейдара Алиева Зарифы Алиевой, которая была ему опорой во всех делах.

Концерт, организованный Фондом Гейдара Алиева, начался с показа фильма об академике Зарифе Алиевой.

Затем на сцену вышел легендарный инструментальный ансамбль «Дан улдузу». На концерте прозвучали любимые всеми песни из репертуара ансамбля. В программу концерта вошли произведения Эльзы Ибрагимовой, Эмина Сабитоглу, Фирангиз Бабаевой, Ибрагима Топчубашова, Огтая Казыми, Севиль Алиевой и Тофига Ахмедова, рапсодия «Шуштер», написанная основательницей инструментального ансамбля «Дан улдузду» Гюлярой Алиевой на основе мугама «Шуштер».

На установленных в зале экранах транслировались кадры об академике Зарифе Алиевой, Азербайджане прошлых лет и современной эпохи, фрагменты выступлений ансамбля «Дан улдузу».

Концерт завершился песней «Как прекрасен Азербайджан» композитора Эмина Сабитоглу, которую исполнили вместе все певцы.