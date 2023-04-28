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Ильхам Алиев посетил могилу академика Зарифы Алиевой (фото)

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил могилу выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой в Аллее почетного захоронения.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Ильхам Алиев возложил цветы к могиле супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой и почтил ее память.

Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева, на их могилы возложены букеты цветов.

Президент Ильхам Алиев посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и возложил цветы.

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