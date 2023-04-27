«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

В ГААД рассказали, когда завершится реконструкция дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

thumb 1 e1682597572464

Работы на дороге Муганлы-Исмаиллы-Габала выполнены на 31%, а завершить реконструкцию дороги планируется в 2025 году.

Об этом сказал начальник Главного управления эксплуатации и ремонта дорог Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) Камран Азизов, сообщает Report.

«Эта дорога республиканского значения была построена в 1970 году. Дорога расширяется с двух до четырех полос. Работы на дороге продолжаются, строятся 1 перевал, 1 тоннель, 1 навесной мост и 15 мостов. Тоннель предназначен для предотвращения оползней», — отметил он.

Продолжается реконструкция участка Муганлы-Исмаиллы-Габала автомагистрали Баку-Шамаха-Муганлы-Исмаиллы-Габала — кратчайшей дороги, соединяющей Баку с Исмаиллинским, Габалинским, Огузским, Шекинским, Гахским, Загатальским и Балакенским районами. Протяженность дороги сократится на 9,7 км и составит 76,8 км.

Теги:
Из этой рубрики
thumb 1 e1682597572464
Общество

В ГААД рассказали, когда завершится реконструкция дороги Муганлы-Исмаиллы-Габала

2023/04/27, 16:15
kamandar
Общество

Камандар Насибов о деле Човдарова: У протеста генпрокуратуры нет перспективы

2023/04/27, 15:10
xudaferin qubadli lacin yolu 270423 21 e1682585900522
Общество

Строительство автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин продолжается ускоренными темпами (фото)

2023/04/27, 13:14
1640709817 135 krot info p baku stolitsa krasivo foto 149
Общество

Завтра в Баку будет до 25 градусов тепла

2023/04/27, 12:55
69890cc4 57dc 3a6d 8756 0b6fc89abddb 850
Общество

За минувшую неделю в Баку за наркотики задержаны 17 человек (видео)

2023/04/27, 12:31
allahveran
Общество

Азер Аллахверанов пояснил, почему в Службе ASAN отказываются выдавать документы лицам с двумя гражданствами

2023/04/27, 10:00
96f11ae0 5685 3afe b703 7422f6b90701 850
Общество

В Имишли задержан мужчина, совершивший автохулиганство на «семерке» без прав и пьяным

2023/04/27, 09:49
evakuasia azebaijan sudan tirasia
Общество

Эвакуация: 26 граждан Азербайджана прибыли из Судана в Турцию

2023/04/26, 22:20
narkotiki
Общество

Сотрудники МВД Азербайджана уничтожили тонны наркотиков (фото, видео)

2023/04/26, 19:38