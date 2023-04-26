Пилот McLaren: В Баку узкая трасса, не прощающая ошибок

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В McLaren привезут в Баку несколько новинок, потенциал которых рассчитывают раскрыть позже.

Пилот Ландо Норрис сказал: «С нетерпением жду гонку в Баку и следующих этапов. Три свободные недели прошли продуктивно, я работал на симуляторе, общался с инженерами – и смог немного передохнуть перед следующими этапами.

Я рад, что впереди гонка на уличной трассе, где мы опробуем новый формат спринта. Интересно, как он сработает. Надеюсь, болельщикам понравится.

В Баку узкая трасса, не прощающая ошибок. Мы займемся изучением эффективности новинок, которые команда привезет на этот уик-энд», — приводит «Азертадж» его слова.