МИД сообщил об эвакуации 26 граждан Азербайджана из Судана

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МИД Азербайджана сообщил об эвакуации 26 граждан Азербайджана из Судана

В связи с ситуацией, сложившейся в Судане, правительством Азербайджана принимаются соответствующие меры для обеспечения безопасности граждан Азербайджана, постоянно и временно проживающих в этой стране. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В настоящее время при поддержке Турции осуществляется эвакуация через третью страну 26 граждан Азербайджана, местонахождение которых установлено в Судане. Также через соответствующие дипломатические представительства нашей страны будут предоставлены документы тем из наших эвакуируемых граждан, которые не имеют действительных проездных документов.

В связи с ситуацией в Судане Министерство иностранных дел Азербайджана, обращаясь к гражданам Азербайджанской Республики, постоянно и временно проживающим в Судане, рекомендует им не выезжать в районы сосредоточения вооруженных сил, не покидать свои дома и безопасные места, если в этом нет необходимости, а также избегать поездок в эту страну.

Наших граждан, проживающих в Судане, по поводу эвакуации или любых трудностей просят связаться с посольством Азербайджана в Египте.

Горячая линия Посольства Азербайджана в Египте: +201010271387