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Эрдоган наградил азербайджанского полковника (фото)

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наградил начальника военно-медицинского штаба Министерства обороны Азербайджана полковника Ниямаддина Агамалиева, направленного по поручению президента Ильхама Алиева в братскую страну для оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения в Турции.

На церемонии, состоявшейся в Национальном конгрессно-культурном центре Бештепе, Эрдоган наградил полковника медицинской службы медалью  «За выдающиеся заслуги перед Турецкой Республикой».

Также азербайджанский волонтер, участник 44-дневной Отечественной войны, представитель Союза волонтерских организаций Азербайджана Айхан Аллахвердиев, оказывавший поддержку пострадавшим от землетрясения в Турции, удостоен высокой награды Турецкой Республики.

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