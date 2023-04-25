Завтра в Баку будет дождь

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26 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, однако утром в некоторых местах полуострова возможен небольшой дождь, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 9-14° тепла, днем 17-22° тепла, местами до 25° тепла.

Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но днем ожидаются переменные осадки, грозы, возможен град, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 10-15° тепла, днем 21-26° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла.