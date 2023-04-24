Количество умерших в Кении сектантов достигло 67

63 Просмотров

В Кении число тел членов сектантской международной церкви «Хорошие новости», умерших в результате голодания, возросло до 67. Об этом сообщило издание The Star со ссылкой местную полицию.

Читайте также: В Кении обнаружили 47 тел членов религиозной секты, практиковавшей голодание (обновлено)

«Полиция эксгумировала ещё 20 тел на участке земли Шакахола площадью 800 акров (324 гектара) в Магарини, округ Килифи. Таким образом, общее количество эксгумированных тел достигло 67», — говорится в публикации.

При этом в ходе расследования полиция спасла 29 человек. Президент Кении Уильям Руто назвал случай в Шакахоле стремлением к терроризму, а основателя церкви «Хорошие новости» Пола Маккензи — преступником.

Его слова приводит кенийский телеканал NTV.

«Такие люди, как Макензи, не принадлежат ни к какой религии, они принадлежат тюрьме, и именно там они должны находиться», — подчеркнул глава республики.