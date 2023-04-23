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В Кении нашли тела 21 человека, которых заморили голодом

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Полиция Кении эксгумировала 21 тело вблизи города Малинди, среди мертвых есть дети, сообщает CNN.

Кенийская полиция расследует дело проповедника, который, как говорится, отдал приказ последователям умереть. Правоохранители эксгумировали тела 21 человека и заявляют, что ожидают найти больше тел.

Проповедник Пол Маккензи Нтенге находится под стражей и ждет суда. Полиция арестовала его 15 апреля после того, как обнаружила тела четырех человек, которые, вероятно, уморили себя голодом. Он якобы сказал последователям уморить себя голодом, чтобы «встретиться с Иисусом».

Сообщается, что прежде чем приказывать людям поститься, он крестил их в прудах.

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