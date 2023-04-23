В Турции 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

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В Турции микроавтобус, перевозящий сотрудников предприятия, разбился на участке Анатолийской автомагистрали, проходящем через город Коджаэли, сообщает «Анадолу». В результате инцидента пострадали 10 человек.

Согласно информации, водитель потерял управление, после чего двигавшееся в направлении столицы Анкары транспортное средство выехало за пределы проезжей части и перевернулось.

К месту инцидента были привлечены экстренные службы. Спасатели извлекли пассажиров из деформированного микроавтобуса и передали по назначению.

Пострадавшие в аварии доставлены в больницы Коджаэли и Сакарьи.