Из Рижского порта вывезли груз находящихся под санкциями российских удобрений

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Груз находящихся под санкциями ЕС российских удобрений вывезен из Рижского порта в соответствии с договоренностью со Всемирной продовольственной программой ООН. Об этом в субботу сообщил портал гостелерадио Латвии lsm.lv.

«Это был первый груз из примерно 200 тыс. тонн минеральных удобрений производства РФ, которые принадлежат компаниям, находящимся под санкциями ЕС, и хранятся на территории Латвии», — говорится в сообщении. Груз направлен в Кению.

В ближайшее время Всемирная продовольственная программа планирует вывезти из Латвии еще несколько партий минеральных удобрений из застрявших в республике 200 тыс. тонн, на которые распространяются санкции, чтобы оказать помощь странам, которые больше всего нуждаются в этой продукции.

В декабре 2022 года Латвия приняла решение разрешить вывоз минеральных удобрений подсанкционной компании «Уралхим» при условии, что она не получит от этого никакой финансовой выгоды.