После запуска в США взорвалась новая сверхтяжелая ракета Илона Маска Starhip. Она взлетела на высоту в 38 км, после чего первая ступень не смогла отделиться, уточняет РБК.

После этого ракету закрутило и она взорвалась.



Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!

Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK

— Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023