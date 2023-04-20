Между минздравами Азербайджана и Израиля разрабатывается программа двойных дипломов

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В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с генеральным менеджером отдела международных отношений Министерства здравоохранения Израиля Ашером Шалмоном.

Министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки является образцовым: «Мы довольны взаимодействием наших стран в высокотехнологичных областях здравоохранения — вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения».

Теймур Мусаев выразил надежду на дальнейшее успешное сотрудничество между министерствами здравоохранения двух стран.

Выразив признательность за теплый прием, генеральный менеджер отдела международных отношений Минздрава Израиля отметил, что между нашими странами существуют тесные связи во многих сферах. Ашер Шалмон также выразил заинтересованность Минздрава Израиля в поднятии на более высокий уровень сотрудничество с соответствующей структурой Азербайджана.

В ходе встречи была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане. Помимо этого, состоялся обмен мнениями по совершенствованию процесса подготовки медицинских кадров, разработки программы двойных дипломов, налаживание сотрудничества по внедрению цифровизации систем здравоохранения, организации взаимных визитов глав министерств здравоохранения наших стран и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.