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В праздничные дни «Азерсу» будет работать в усиленном режиме

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ОАО «Азерсу» в нерабочие дни в связи с праздником Рамазан будет работать в усиленном режиме.

Об этом сообщили в ОАО.

В праздничные дни будет организовано круглосуточное дежурство в центральном аппарате управления, региональных, местных управлениях и на участках. Утвержден график дежурств на уровне заместителей председателя, начальников департаментов и отделов ОАО «Азерсу».

В праздничные и нерабочие дни будут предприняты все организационно-технические мероприятия с целью обеспечения питьевой водой населения, аварийные службы будут работать бесперебойно. Любые плановые ремонтно-восстановительные, монтажные и профилактические работы на гидротехнических сооружениях, складах и магистральных линиях в праздничные дни не будут проводиться.

«Азерсу» отмечает, что в случае проблем с водоснабжением и канализационной службой следует обращаться на номер «955» ОАО.

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