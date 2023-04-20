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Баку готовится к наплыву китайских туристов

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Буквально на прошлой неделе появилась первая после пандемии группа из Китая. Еще до пандемии Азербайджан подписал с Китаем меморандум о том, что 200 тысяч туристов из Поднебесной будут приезжать ежегодно в Баку. Об этом в интервью Minval.az сообщил советник председателя Агентства по туризму Азербайджана Кянан Гулузаде.

Однако, по его словам, исследования, проведенные в области  туристического сегмента, показали, что к такому потоку необходимо особо подготовиться. Дело в том, что китайские туристы предпочитают питаться в китайских ресторанах. В Баку этот сегмент не развит, нет маленьких китайских ресторанчиков, уличных кафе с китайской едой навынос.

«Если китайские туристы в странах пребывания не получают своей национальной традиционной еды, они сильно разочаровываются», — сказал он.

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