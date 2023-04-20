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Арестович призвал готовиться ко второй российско-украинской войне

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Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович высказался о ситуации на полях войны с Россией.

«Я лично считаю, что основой нашего стратегического планирования до 2030 года должна стать подготовка ко второй российско-украинской войне.

Анонсированные планы строительства вооруженных сил РФ не оставляют никакого иного прочтения – там только дивизий новых свыше десятка – РФ уже готовится ко второму раунду.

Была вторая чеченская, они хотят вторую украинскую: сделать выводы из ошибок, подготовиться и закрыть «украинский вопрос».

Лучший способ это предотвратить – быть настолько сильными, чтобы они не решились», — отметил он в соцсети «Фейсбук».

«Такими сильными нам предстоит стать, но пока, похоже, мы все вместе взятые собираемся провести вместо подготовки очередной цикл «срача» и воровства (в чем они нам будут изо всех сил помогать).

Да, помощь Запада, да, «послевоенный план Маршалла», но тщательное изучение истории Израиля давно убедило меня: рассчитывать можно только на самих себя.

Готовы ли мы к экономическим и государственным решениям мобилизационного типа?.. Не уверен.

Судя по настроениям в обществе, я пока даже не вижу намека на соответствующее понимание», — резюмировал Арестович.

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