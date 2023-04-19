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Украинский депутат поблагодарил Азербайджан за помощь

kreydenko

Помощь Азербайджанского государства Украине во время войны была своевременной и полезной.

Об этом сказал сопредседатель Украинско-азербайджанской межпарламентской группы дружбы, депутат Верховной Рады Владимир Крейденко.

«Во время войны, развязанной Россией против Украины, мы почувствовали помощь Азербайджана нашей стране. Азербайджан оказывает эффективную гуманитарную помощь, предоставляет бензин. Мы действительно почувствовали поддержку, когда был энергетический кризис. Поставленные генераторы и трансформаторы оказали значительное содействие в решении энергетической проблемы во время крупномасштабной атаки на нашу энергосистему», — приводит «Азертадж» слова депутата.

Выразив благодарность за поддержку народу Азербайджана и президенту Ильхаму Алиеву, депутат подчеркнул, что украинский народ не забудет это дружеское отношение.

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