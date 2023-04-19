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Датская контрразведка: Россия планирует диверсии в Северном море

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Россия разработала программу по подрыву работы ветряных электростанций и кабелей в Северном море в случае широкомасштабной войны, сообщает BBC со ссылкой на совместное расследование спецслужб и общественных вещателей Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

Согласно расследованию, российский флот кораблей, замаскированных под рыболовные траулеры и исследовательские суда, на деле оснащен оборудованием для подводного наблюдения, а цели потенциальных диверсий отмечаются на специальных картах. Глава разведки Норвегии заявил журналистам, что программа находится на особом контроле у Москвы.

Важную роль в этой схеме играет экспедиционное океанографическое судно «Адмирал Владимирский». Авторы доклада утверждают, что это — корабль-шпион. Его видели вблизи семи ветряных электростанций у побережья Великобритании и Нидерландов.

Судно замедляет ход у интересующих его объектов и еще некоторое время курсирует вокруг.

В расследовании говорится, что «Адмирал Владимирский» месяц плыл с выключенным судовым передатчиком, а когда западные журналисты попытались приблизиться к судну, на палубу вышел человек с автоматом Калашникова.

Также сообщается, что российское судно было обнаружено рядом с комплексом голландских ветряных турбин и почти неприкрыто вело картографическую разведку.

«Мы видим такое впервые», — сказал глава военной разведки Нидерландов генерал Ян Свилленс.

Путь «Адмирала Владимирского» отображен на карте, которую публикует BBC.

Цели возможных диверсий — повреждение коммуникаций или отключение энергосистем страны, чтобы вызвать хаос.

В докладе подчеркивается, что разведка секретных объектов сама по себе не является чем-то необычным, и запад, вероятно, будет проводить такую же деятельность в отношении России, «но сбор данных и подготовка фактических диверсий — не одно и то же».

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя расследование, заявил, что западные СМИ «беспочвенно предпочитают во всем обвинять Россию», предложив уделять больше внимания взрывам на «Северных потоках».

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