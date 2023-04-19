Путин решил не лететь в Турцию

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его российский коллега Владимир Путин примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС «Аккую» 27 апреля в режиме видеосвязи.

Об этом турецкий лидер сообщил в интервью телерадиокомпании TRT.

Он добавил, что в предстоящий период Турция намерена ускорить подготовку к строительству в стране второй по счету АЭС.

По его словам, Турция провела переговоры с Китаем и Южной Кореей относительно реализации данного проекта. “По итогам этих переговоров мы предпримем соответствующие шаги посредством соглашения, которое заключим”,- рассказал глава государства.

Президент Эрдоган рассказал и о перспективах страны в энергетической отрасли. По его словам, Турция намерена в течение трех лет довести до 40 млн кубометров газа в сутки добычу на месторождениях Черного моря.

«Мы готовимся к новым геологоразведочным работам. Сейсморазведочные работы завершены в центральной части Черного моря и продолжаются в его восточной части. Затем начнется бурение», — добавил он.