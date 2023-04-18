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Алиев: Армянам не следует забывать, что флаг Азербайджана развевается в Карабахе

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Армянам не следует забывать, где сегодня развевается флаг Азербайджана. Сегодня флаг Азербайджана развевается в Карабахе.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению 18 апреля в Сальянском районе. Его слова приводит «Азертадж».

«В Агдаме, Физули, Джебраиле, Зангилане, Губадлы, Кяльбаджаре, Лачине, Шуше, Гадруте, Талыше, Суговушане и во многих селах, сотнях сел развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанский флаг развевается в Зангезурских горах, пусть не забывают этого. Они могут приблизиться к этому флагу? Это человекообразное существо и подобные ему могут приблизиться к этому флагу? Они побоятся даже издалека посмотреть на этот флаг», — подчеркнул глава государства.

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