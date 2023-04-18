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Ильхам Алиев: «Мы хозяева этих земель»

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В настоящее время вопрос восстановления Карабаха и Восточного Зангезура является для нас главным приоритетом, и большинство своих поездок в регионы я совершаю именно в те регионы.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Азербайджанскому телевидению, передает Азертадж.

Сообщив, что широкомасштабные восстановительные работы в Карабахе и Восточном Зангезуре идут по плану, глава государства отметил:

«Работа, проделанная в Карабахе и Восточном Зангезуре, еще раз показывает, что мы, хозяева этих земель, вернулись на земли предков. В течение тридцати лет Армения разоряла эти земли, не оставила камня на камне, занималась грабежом и хищениями, занималась варварством. А мы, хозяева этих земель, пришли, чтобы строить, чтобы создавать. Поэтому сразу же после окончания войны уже был дан старт работе».

Подчеркнув, что в двух населенных пунктах – селах Агалы и Талыш — уже проживают бывшие переселенцы, Ильхам Алиев сказал:

«На примере этих сел мы видим в целом будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура – благоустроенные города, благоустроенные села, инфраструктура, созданная на основе принципов умного управления. То есть все это очевидно. Еще раз скажу, эти два проекта уже показывают всему населению Азербайджана и всему миру, каким будет будущий облик Карабаха и Восточного Зангезура».

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