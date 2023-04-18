В Баку найдено большое количество боеприпасов (фото и видео)

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На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов в Наримановском районе Баку.

На место незамедлительно выехала группа по разминированию Спасательной службы особого риска МЧС.

Во время осмотра места происшествия после принятия соответствующих мер безопасности на месте совместно с сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены 1 ручная граната RQ-42 и взрыватель, пригодный для боевого применения, 1 детонатор 70-мм гранатомета PQ-7, 10 12-мм винтовочных снарядов, 15 9х18-мм, 12 9х19-мм снарядов для стрелкового оружия и 10 5,45-мм пулеметных снарядов.

Боеприпасы вывезены из района для обезвреживания.

Кроме того, на основании звонка на горячую линию «112» пиротехниками МЧС Нахчыванской Автономной Республики был вывезен один 85-мм бронебойный снаряд, обнаруженный в Нахчыване.