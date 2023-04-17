Бакинский порт и китайский порт Циндао стали побратимами

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Сегодня в поселке Алят Гарадагского района Баку состоялось открытие памятника, возведенного по случаю подписания меморандума о побратимстве между Бакинским международным морским торговым портом и китайским портом Циндао.

Памятник представляет собой подаренный портом Циндао маяк, установленный на абшеронских скалах, сообщает Report.

Установка маяка в Бакинском порту, расположенном на древнем Шелковом пути, символизирует наличие между Азербайджаном и Китаем древних торговых и дружеских связей, которые продолжаются по настоящее время.