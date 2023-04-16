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Венгрия ввела временный запрет на поставки зерна из Украины

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Правительство Венгрии приняло решение ввести временный запрет на импорт зерна из Украины.

Об этом говорится в распространенном в субботу письменном заявлении министра сельского хозяйства Венгрии Иштвана Надя.

В связи с отсутствием существенных мер со стороны Европейского союза по решению проблем, вызванных поставками украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам, Венгрия «временно запрещает импорт зерна и масличных культур из Украины, а также некоторых других сельскохозяйственных продуктов», сообщил глава Минсельхоза. Он отметил, что ранее такой шаг сделала Польша. По словам Надя, запрет будет действовать до 30 июня 2023 года.

Министр пояснил, что такое решение принято в целях защиты венгерских фермеров, терпящих убытки в связи с украинским демпингом. Он напомнил, что Украина использует в сельхозпроизводстве методы и приемы, «более не разрешенные в ЕС», а это позволяет ей избежать лишних затрат и поставлять на европейский рынок «большое количество мяса птицы, яиц и меда в дополнение к зерновым и масличным культурам». В такой ситуации фермеры в Центральной Европе «не могут продавать свою продукцию», добавил Надь.

Он выразил надежду на то, что период до 30 июня, в течение которого в Венгрии будет действовать запрет, окажется достаточным для того, чтобы ЕС принял меры в целях долгосрочного решения этой проблемы. Глава Минсельхоза считает, что необходимо найти ответы на вопросы, связанные, в частности, с «беспошлинным режимом для украинских товаров и функционированием коридоров солидарности» для поставок зерна.

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