Более 3500 человек получили работу благодаря ярмаркам труда

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На 24 ярмарках, организованных в первые 3 месяца этого года, обеспечена занятость 3634 человек.

Об этом заявил советник председателя Государственной службы занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения Сафтар Рагимли, выступая на мероприятии «День карьеры индустрии гостеприимства» в Баку.

По словам Рагимли, в прошлом году и в этом году на ярмарках труда было обеспечено работой более 13 тысяч человек: «На 63 ярмарках труда, организованных в прошлом году, обеспечено работой 9833 человека. В первом квартале этого года 77687 человек были охвачены активными мерами занятости в качестве безработных. Из них 12820 человек обеспечены работой по приемлемым вакансиям, размещенным в банке вакансий в подсистеме «Труд и занятость».

Представитель министерства добавил, что в этом году будет проведено более 50 ярмарок труда.