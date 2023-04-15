Лапайтис: На глазах всего мира армяне жестоко избивают азербайджанца

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Литовский эксперт, военный журналист Ричардас Лапайтис высказался об избиении армянами азербайджанского солдата.

«События последних дней заставляют о многом задуматься. На глазах всего мира армяне жестоко избивают заблудившегося азербайджанского солдата», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мы видим, как избитый молодой азербайджанский солдат лежит на асфальте и как гражданское лицо бьет его ногой по лицу. Откровенно говоря, это вызывает жуткое отвращение. Сотни шакалов против одного связанного молодого солдата. Здесь нет ничего мужского, а тем более человеческого», — отметил Лапайтис.

Литовский эксперт при этом выразил возмущение поджогом азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване: «На церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване был подожжен флаг Азербайджана. Поджигатель некий Арам Николян. Это называется интеграцией Армении в Евросоюз? А нужна ли она там вообще? С подобным поведением Армении следует дружить только с Россией и Ираном! Подобным поступком армяне сожгли все мосты доверия и цивилизованного решения многих вопросов. Международное сообщество должно отреагировать на данный вопрос и дать ему правовую оценку».

«На церемонии присутствовали президенты Всемирной и Европейской федераций по тяжелой атлетике. После подобного инцидента соревнования вообще должны быть отменены», — отметил он.

