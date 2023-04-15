«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Общество

Лапайтис: На глазах всего мира армяне жестоко избивают азербайджанца

lapartis

Литовский эксперт, военный журналист Ричардас Лапайтис высказался об избиении армянами азербайджанского солдата.

«События последних дней заставляют о многом задуматься. На глазах всего мира армяне жестоко избивают заблудившегося азербайджанского солдата», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мы видим, как избитый молодой азербайджанский солдат лежит на асфальте и как гражданское лицо бьет его ногой по лицу. Откровенно говоря, это вызывает жуткое отвращение. Сотни шакалов против одного связанного молодого солдата. Здесь нет ничего мужского, а тем более человеческого», — отметил Лапайтис.

Литовский эксперт при этом выразил возмущение поджогом азербайджанского флага на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване: «На церемонии открытия чемпионата Европы в Ереване был подожжен флаг Азербайджана. Поджигатель некий Арам Николян. Это называется интеграцией Армении в Евросоюз? А нужна ли она там вообще? С подобным поведением Армении следует дружить только с Россией и Ираном! Подобным поступком армяне сожгли все мосты доверия и цивилизованного решения многих вопросов. Международное сообщество должно отреагировать на данный вопрос и дать ему правовую оценку».

«На церемонии присутствовали президенты Всемирной и Европейской федераций по тяжелой атлетике. После подобного инцидента соревнования вообще должны быть отменены», — отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
vzriv 4
Общество

При взрыве мины в Сумгайыте погибли 2 человека

2023/04/15, 19:26
zoloto kontrabanda1
Общество

Гражданин Азербайджана привез из Стамбула 17 кг золотых украшений (фото)

2023/04/15, 18:09
yarmarki truda
Общество

Более 3500 человек получили работу благодаря ярмаркам труда

2023/04/15, 17:36
lapartis
Общество

Лапайтис: На глазах всего мира армяне жестоко избивают азербайджанца

2023/04/15, 17:01
genprokuratur 1
Общество

Азербайджан открыл уголовное дело в связи с сожжением флага в Ереване

2023/04/15, 15:55
sportmedia1 e1681553454985
Общество

Азербайджанские спортмедиа опротестовали гнусный демарш в Ереване (фото)

2023/04/15, 14:18
5e787ebf1f7fc5541da9a07de11ab8c7
Общество

Родственники задержанных в Армении азербайджанских военнослужащих обратились в Европейский суд

2023/04/15, 14:01
dsx 160818 17
Общество

В 2023 году в рамках борьбы с наркоманией выявлено 3173 факта преступлений

2023/04/15, 13:31
56I5933
Общество

В Баку ожидается 19 градусов тепла

2023/04/15, 12:56