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Завтра в Азербайджане прогреется до 27 градусов

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15 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, днем временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Умеренный северный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем 17-22° тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 мм рт.ст. до 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в отдельных горных территориях возможны переменные осадки, местами туман, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 8-11° тепла, днем 22-27° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10° тепла.

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