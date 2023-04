В ОБСЕ ратуют за решение разногласий между Баку и Ереваном (видео)

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи высказался о целях организации по Южному Кавказу.

«Мы нацелены на мирное, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией», — написал он в соцсети «Твиттер».

As @OSCECiO we aim for the peaceful, comprehensive and sustainable settlement of the disagreements that afflict and concern Azerbaijanis and Armenians. Highlights from today’s press conference with @Bayramov_Jeyhun pic.twitter.com/AC5C07H6tA

— Bujar Osmani (@Bujar_O) April 12, 2023