Снова предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан

127 Просмотров

Предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

В результате очередной спецоперации, проведенной сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками Министерства внутренних дел и Лянкяранского погранотряда Государственной пограничной службы, были выявлены и задержаны лица, пытавшиеся ввезти в страну крупную партию наркотиков.

В ходе проведенных мероприятий на территории Масаллинского района были задержаны Ульзан Исмаилов, Эрвин Мамедов, Рашад Будагов и Эльшан Мамедов. У задержанных лиц было обнаружено и изъято 11 кг наркотических средств. Члены банды сообщили, что приобрели наркотики у гражданина Ирана в целях их дальнейшего сбыта.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.