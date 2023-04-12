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Возбуждено уголовное дело по факту очередной армянской провокации

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По факту очередной военной провокации Армении возбуждено уголовное дело.

Как сообщил старший помощник военного прокурора республики – начальник пресс-службы Военной прокуратуры, старший советник юстиции Фирад Алиев, в связи с известными событиями, имевшими место во время очередной провокации армянской стороны 11.04.2023 года, возбуждено уголовное дело по статье 120.2.12 (умышленное убийство с намерением вызвать национальную, расовую, религиозную вражду или вражду) и по другим статьям УК Азербайджана, проведены необходимые следственные действия.

Следствие продолжается, будут приняты все меры в соответствии с требованиями законодательства.

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