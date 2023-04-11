С начала войны более 11 млн украинцев пересекли польскую границу

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Более 11 млн украинцев пересекли границу с Польшей после того, как Россия начала полномасштабное военное вторжение в Украину в феврале 2022 года. Об этом сообщило представительство Польши в ЕС во вторник, 11 апреля.

«Сегодня количество лиц, пересекших границу Польши с Украиной с начала российского вторжения, превысило 11 млн. Около 87% из них – женщины и дети», – говорится в сообщении.

В представительстве заверили, что все, кто бежит от войны, найдут в Польше убежище и всю необходимую помощь.

При этом в сообщении не указаны данные о количестве украинцев, пересекших границу на въезд в Украину из Польши после 24 февраля 2022 года.