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В Азербайджане из-за сокращения снежных запасов водность рек ожидается ниже нормы

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В высокогорных районах страны завершены снегомерные работы, проводимые специалистами-гидрологами Национальной службы гидрометеорологии и Управления гидрометеорологии Нахчыванской Автономной Республики с целью прогнозирования ожидаемого уровня воды в реках в период весенне-летнего половодья в апреле, мае, июне.

Директор гидрологического центра Службы Асиф Вердиев сообщил, что в ходе проведенных по 36 маршрутам снегомерных работ в горной местности Большого и Малого Кавказа были определены высота и вес снежного покрова, плотность снега, передает Report.

По его словам, согласно результатам снегомерных работ, запасы снега в этом году были ниже нормы и показателя за прошлый год:

«На основании проведенных комплексных анализов, в том числе с учетом водности снега и прогнозируемых в весенний сезон гидрометеорологических условий водность в реках в период весенне-летнего половодья в этом году (апрель-июнь) ожидается ниже нормы».

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