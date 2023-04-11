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Запрошена конфискация у Акифа Човдарова рынка «8 километр»

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Назначенный на сегодня судебный процесс по кассационной жалобе, поданной на решение об освобождении от конфискации торгового центра, известного как «рынок 8-й километр», расположенного в Низаминском районе Баку, перенесен.

Поводом для переноса заседания по делу, находящемуся в производстве Верховного суда, является протест, поданный несколько дней назад по тому же решению, передает АПА.

Поскольку жалоба и протест относятся к одному и тому же решению, они будут рассматриваться вместе.

Сообщается, что процесс был перенесен на неопределенный срок.

Стоимость имущества, которое требуется конфисковать, равна 13 млн манатов.

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