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Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

baku22

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменчивая облачность, преимущественно без осадков, умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 9-12° тепла, днем 16-21° тепла.

Атмосферное давление опустится с 756 мм рт.ст. до 751 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются переменные осадки местами интенсивные, грозы, град, в горных районах возможен снег. Днем в большинстве районов осадки прекратятся. В отдельных местах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 5-10 ° тепла.

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