Армении «натянули поводок»: как долго продолжится игра Еревана в «диверсификацию политики»?

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Министр обороны Армении Сурен Папикян отправился с рабочим визитом в Брюссель. Впрочем, с кем именно там намечены встречи и что в их ходе будет обсуждаться, в Ереване не детализируют. Казалось бы, сам факт поездки министра обороны Армении в Брюссель, «столицу» ЕС и НАТО, должен бы подчеркнуть, что Армения намерена наводить мосты с Западом. И на фоне анонсированного участия Армении в двух совместных с США учениях и визита в Ереван американской военной делегации все это как бы должно выглядеть и звучать достаточно убедительно. На фоне пребывания в Армении делегации европейских наблюдателей — тем более.

Но дело даже не в том, что на фоне визита Папикяна в Брюссель секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян совершает визит в Тегеран и проводит встречи с главой Высшего совета национальной безопасности ИРИ Али Шамхани, что, будем реалистами, мало соотносится с «прозападной переориентацией». Важно другое: одновременно из Армении приходят и новости, рисующие прямо противоположный тренд. Власти Армении, по данным местных источников, не торопятся доводить до логического завершения процедуру ратификации Римского статута и присоединяться к Международному уголовному суду. Причем передумали в Ереване сразу после того, как неназванный источник в МИД РФ назвал решение Армении «неприемлемым» и пригрозил «очень негативными последствиями».

Практически синхронно — и тоже после недвусмысленного окрика из Москвы — вновь обрела актуальность тема отправки в Армению наблюдателей ОДКБ. Во всяком случае, посол РФ в Армении Сергей Копыркин подтверждает, что миссия ОДКБ готова предать в Армению, это подтверждалось и подтверждается на самом высоком уровне, что сейчас вопросы прорабатываются, и предположил, что «по итогам этой проработки мы узнаем, к каким решениям придем».

Так что же происходит? Армения решила сменить хозяев и покровителей или уже передумала?

На самом деле все проще и грубее. Прозападные трепыхания Армении вообще не стоит недооценивать. Да, в Ереване делали и делают вроде бы многообещающие намёки и жесты. Да и теория «вот пришёл к власти в результате «шашлычной революции» Никол Пашинян и повёл страну на Запад» выглядит как бы убедительно. Однако, увы и ах, вся переориентация Армении начинается с громких слов и жестов…и ими же заканчивается. Пашинян, несмотря на весь красочный флёр, не торопится снижать своей реальной зависимости Армении от России — ни в экономике, ни в военной сфере, ни в деятельности спецслужб, ни в контроле над собственными границами и инфраструктурой. Тем более в Ереване не спешат отказываться от участия, вернее, соучастия в обходе наложенных на РФ санкций и в помощи в поставках в Россию для агрессии против Украины иранских беспилотников. И в такой ситуации говорить всерьёз о «переориентации» Армении на Запад, «изменении курса» и тому подобном? Каким бы неопытным политиком не был бы Пашинян, он не может не понимать, что России, несмотря на все трудности на украинском направлении, ничего не стоит «натянуть поводок» и заставить Армению слушаться.

Другое дело, что в новейшей истории Армении Никол Пашинян — далеко не первый, кто пытался и пытается навести мосты с Западом. Достаточно вспомнить, как его предшественник Серж Саргсян, имевший вполне пророссийскую репутацию, еще в 2013 году вообще вёл переговоры о подписании с ЕC соглашения об ассоциации. И передумал только в сентябре 2013 года, за два месяца до саммита ЕС и Восточного партнёрства в Вильнюсе, где это подписание должно было бы состояться. Ереван каждый раз разыгрывал с Москвой и Западом одну и ту же примитивную «многоходовку»: сначала делать вроде бы проевропейские и проамериканские жесты, а затем уже на переговорах с РФ пытался выторговать реальные дивиденды за отказ от этих самых прозападных намеков. Причем Россия, сочетая «кнут» и «пряник», как правило, «платила» Армении за счет интересов Азербайджана. И сейчас реанимация темы наблюдателей ОДКБ указывает на подобный сценарий. А что касается громких визитов — не секрет, что готовятся они заранее, американские военные делегации в регион прибывают регулярно, и то, что в последний момент их не стали отменять, еще не означают продолжения многообещающих трендов. Более того, в этот же сценарий укладывается и «медиа-атака» на спикера парламента Армении Алена Симоняна — с обвинениями в предательстве, плевками в лицо и т.д. Во всяком случае, армянские эксперты еще по горячим следам скандала анонсировали отставку Симоняна, причем утверждали, что инициатором отставки выступал Никол Пашинян. Да, спикер по крайней мере пока свой пост не покинул, но и отставка того же Варданяна с поста «госминистра» в «правительстве» сепаратистов стала реальностью не после первых анонсов. И не исключено, что Москва потребовала от Еревана в обмен на наблюдателей ОДКБ не только приостановить ратификацию Римского статута, но и убрать из команды Пашиняна заведомых «соросят». К числу которых относится и Ален Симонян.

И вот интересно: как в этой ситуации чувствует себя Маркус Риттер, руководитель наблюдательной миссии ЕС? Который явно оказался не в той Армении, в которую ехал? В интервью Politico «европейцы» уже признают, что рассчитывали на другой сценарий во взаимоотношениях с Азербайджаном (серьезно? И поэтому отправили вторую миссию, нарушив пражские договоренности?) Но, похоже, неожиданностью для них оказался и очередной «финт ушами» в исполнении Еревана.

Это, кстати, единственный «манёвр» на прозападной треке, который Армения может исполнить на «коротком поводке».

Нурани, обозреватель