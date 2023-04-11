В Баку произошел взрыв газа в квартире, есть пострадавший (видео)

227 Просмотров

Сегодня утром на горячую линию МЧС «112» поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном по улице Г.Алиева в Насиминском районе г. Баку.

Как сообщили в МЧС, были немедленно задействованы соответствующие силы Государственной противопожарной службы МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв без возгорания произошел в результате утечки бытового газа в двухкомнатной квартире общей площадью 40 квадратных метров, расположенной на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома.

В результате взрывной волной была выбита оконная рама, разбито стекло. Один человек, находившийся в квартире, госпитализирован с травмами.

Силами МЧС приняты соответствующие меры безопасности.