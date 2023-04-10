Завтра в Баку будет небольшой дождь

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11 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром местами возможна небольшая морось, умеренный южный ветер.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха ночью составит 8-11° тепла, днем 16-20° тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм рт.ст. до 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах интенсивные, грозы, град, в горах возможен снег. Днем осадки прекратятся. В некоторых местах туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем 3-6° тепла.