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В Южной Корее начались учения военных и гражданской обороны «Хваран»

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Военные Республики Корея начали на юго-востоке страны комплексные учения по защите мирного населения «Хваран», которые проводятся совместно с региональными органами власти, полицией, экстренными службами.

Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

Тренировки начались в городе Тэгу и провинции Кёнсан-Пукто, они продлятся пять дней. Учения «Хваран» также пройдут в других регионах страны поэтапно до октября. Как отметили в Комитете начальников штабов, в 2023 году масштаб тренировок будет обычным — во время пандемии они проводились по сокращенной программе или в «устном формате».

Учения «Хваран» посвящены отработке действий по защите населения в военное и мирное время. В них участвуют представители общественности, местных властей, армии, полиции и экстренных служб с целью обеспечения «полной готовности» в сфере безопасности. В этот раз на фоне ракетно-ядерной угрозы КНДР планируется отработка действий гражданской обороны при воздушной тревоге и учебная эвакуация, а также совместное реагирование властей и армии на киберугрозы. Кроме того, проведут контртеррористические учения.

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