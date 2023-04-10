Маск ответил на критику из-за Медведева

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Американский миллиардер и бизнесмен Илон Маск ответил пользователям Twitter из-за слов зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева об Украине.

Медведев 8 апреля опубликовал запись во «ВКонтакте» о том, что в скором времени Украина исчезнет, так как никто не хочет ее себе — ни Европа, ни США, ни Россия. Аналогичная запись появилась в его англоязычном аккаунте в Twitter.

Илон Маск прокомментировал упреки пользователей в том, что он не выполняет санкции против России и допускает российских представителей власти на платформу.

«Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он определенно не мой лучший друг. Все новости в той или иной степени являются пропагандой. Пусть люди решают сами», — написал Маск.