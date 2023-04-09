«Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна | США ликвидировали лидера «Аль-Каиды» (видео) |
Главное Мир

Премьер-министр Кувейта сформировал новое правительство

kuveyt

Премьер-министр Кувейта шейх Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах сформировал новое правительство, состав которого утвержден в воскресенье указом наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха. Об этом сообщило агентство KUNA.

Свои посты в новом кабинете сохранили первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и исполняющий обязанности главы Минобороны Таляль Халед аль-Ахмед ас-Сабах, заместитель премьера, министр нефти и государственный министр по делам Национального собрания (парламента) Бадер аль-Мулла, министр иностранных дел Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах, министр информации и государственный министр по делам молодежи Абдель Рахман аль-Мутаири, министр здравоохранения Ахмед Аль-Авади, министр высшего образования и просвещения Хамад Аль-Адвани, а также министр общественных работ Амани Букмаз и министр социального развития, по делам женщин и детей Май Джасем Мухаммед аль-Багли.

Новым министром финансов и государственным министром по экономическим делам и инвестициям стал Манаф Абдель Азиз Исхак аль-Хаджри, министром торговли и промышленности — Мухаммед Усман Мухаммед аль-Айбан. В состав правительства также вошли Халед Али Мухаммед аль-Фадель в качестве заместителя премьера и государственного министра по делам кабинета, Амер Мухаммед Али Мухаммед в качестве министра юстиции, по делам вакуфов и ислама, Мутлак Наиф Умар Абу Ракба аль-Отайби как министр электроэнергетики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии и государственный министр по делам жилищного строительства, Фахд Али Заид аш-Шула как государственный министр по делам муниципалитетов и государственный министр по связи.

Указ наследного принца, которым утвержден состав нового кабинета министров, вступит в силу после публикации в правительственном вестнике Al-Kuwait Al-Youm.

Теги:
Из этой рубрики
Alpinizm
Мир

В Альпах из-за схода лавины погибли четыре человека

2023/04/09, 19:51
tbilisium boghoqi
Мир

В Тбилиси проходит митинг оппозиции

2023/04/09, 19:31
kuveyt
Мир

Премьер-министр Кувейта сформировал новое правительство

2023/04/09, 19:10
1612334475 svadba3
Мир

В Германии более 50 человек пострадали в результате отравления угарным газом на свадьбе

2023/04/09, 18:31
Makron
Мир

Макрон: Сегодня Европа больше зависима от США, Катара и других

2023/04/09, 18:11
blinken2 1
Мир

США и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт и ситуацию в Йемене

2023/04/09, 17:52
makron3
Мир

Макрон выступил против втягивания ЕС в противостояние между США и Китаем из-за Тайваня

2023/04/09, 17:32
photo 2022 12 16 16 42 31
Мир

Эрдоган: Наш первый спутник наблюдения IMECE будет выведен на орбиту 11 апреля

2023/04/09, 16:32
bejenci
Мир

Для украинцев продлили бесплатный проезд из Польши в Германию

2023/04/09, 16:12