Премьер-министр Кувейта сформировал новое правительство

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Премьер-министр Кувейта шейх Ахмед Наваф аль-Ахмед ас-Сабах сформировал новое правительство, состав которого утвержден в воскресенье указом наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха. Об этом сообщило агентство KUNA.

Свои посты в новом кабинете сохранили первый заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и исполняющий обязанности главы Минобороны Таляль Халед аль-Ахмед ас-Сабах, заместитель премьера, министр нефти и государственный министр по делам Национального собрания (парламента) Бадер аль-Мулла, министр иностранных дел Салем Абдалла аль-Джабер ас-Сабах, министр информации и государственный министр по делам молодежи Абдель Рахман аль-Мутаири, министр здравоохранения Ахмед Аль-Авади, министр высшего образования и просвещения Хамад Аль-Адвани, а также министр общественных работ Амани Букмаз и министр социального развития, по делам женщин и детей Май Джасем Мухаммед аль-Багли.

Новым министром финансов и государственным министром по экономическим делам и инвестициям стал Манаф Абдель Азиз Исхак аль-Хаджри, министром торговли и промышленности — Мухаммед Усман Мухаммед аль-Айбан. В состав правительства также вошли Халед Али Мухаммед аль-Фадель в качестве заместителя премьера и государственного министра по делам кабинета, Амер Мухаммед Али Мухаммед в качестве министра юстиции, по делам вакуфов и ислама, Мутлак Наиф Умар Абу Ракба аль-Отайби как министр электроэнергетики, водных ресурсов, возобновляемых источников энергии и государственный министр по делам жилищного строительства, Фахд Али Заид аш-Шула как государственный министр по делам муниципалитетов и государственный министр по связи.

Указ наследного принца, которым утвержден состав нового кабинета министров, вступит в силу после публикации в правительственном вестнике Al-Kuwait Al-Youm.