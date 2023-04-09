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Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Израиля

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом.

Эрдоган обсудил нападения израильских сил безопасности на мечеть Аль-Акса, передает «Анадолу».

Эрдоган подчеркнул, что Турция не будет хранить молчание перед угрозами в отношении статуса Масджид аль-Акса.

Глава турецкого государства в разговоре со своим израильским коллегой отметил, что нападения на Масджид Аль-Акса это не только атаки на мусульман, но и против всего человечества.

Эрдоган в заключении сказал, что Турция готова внести свою лепту, чтобы добраться до сути проблемы и предпринять шаги для установления справедливого и прочного мира.

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