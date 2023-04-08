Более 60% французов отметили рост авторитаризма Макрона

0 Просмотров

Более 60% французов считают, что президент Франции Эммануэль Макрон стал более авторитарным со времен его избрания в качестве главы государства в 2017 году, следует из исследования института опросов Viavoice для газеты Liberation.

«Обещания бравого кандидата 2017 года по-другому проводить политику оказались недолговечными. Сегодня его считают более авторитарным (61%), чем во время первого срока», — говорится в статье.

Если верить опрошенным, управленческие качества Макрона изменились в худшую сторону. Более семидесяти процентов граждан (72%) считают, что он хуже сплачивает людей, чем в 2017 году. Более половины (55%) сказали, что Макрон стал хуже справляться со своими обязанностями, почти 60% граждан утверждают, что нынешний президент не способен преодолеть экономические вызовы. Каждый второй из опрошенных (53%) не хочет, чтобы французский лидер представлял нацию на международной арене

Макрон отдалился от французов, следует из исследования.

«Лишь 15% из них (опрошенных) считают, что Эммануэль Макрон близок к людям (против 26% в сентябре 2021 года), и 18% — что он «представляет таких же людей, как и вы», — сказано в публикации.