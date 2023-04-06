Согласно приказу TƏBİB от 13 марта 2023 года, планируется приостановить стационарую деятельность больниц N 12, 13, 15, 18, 22, 28, 31 и 32, входящих в структуру Бакинского Главного Центра здоровья, Забратского Лечебно-диагностического центра, Медицинского центра «Кюрдаханы» и Лечебно-диагностического центра «Зира», упразднить коечный фонд, обеспечить только амбулаторно-поликлиническую деятельность.

Об этом сообщили в TƏBİB.

Было отмечено, что целью этого является совершенствование и оптимизация первичной медико-санитарной помощи, организация амбулаторно-поликлинической деятельности в соответствии с современными требованиями.