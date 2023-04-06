Как сообщили в TƏBİB, в связи с произошедшим поступило обращение в подведомственную TƏBİB станцию скорой и неотложной медицинской помощи города Баку.

Бригады скорой медицинской помощи были немедленно привлечены к месту происшествия: 6 человек (4 девочки и 2 мальчика) были госпитализированы в клиническую детскую больницу №2 при клиническом медицинском центре, подведомственном TƏBİB.

Трое отравившихся выписаны на амбулаторное лечение. В настоящее время 2 человека (состояние удовлетворительное) получают необходимые медицинские услуги в отделении неотложной медицинской помощи медицинского учреждения, 1 человек (состояние оценивается как тяжелое) — в отделении реанимации».

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6 апреля у детей, купивших еду из куриного мяса в буфете школы-лицея № 20 г. Баку, наблюдались признаки боли в животе.

Как сообщили в Управлении образования по г. Баку, администрация школы вызвала скорую помощь, и учащиеся были немедленно доставлены в соответствующее лечебное учреждение.

Также руководство школы проинформировало соответствующие государственные учреждения и родителей учащихся. В настоящее время состояние детей удовлетворительное.

Организацией общественного питания в школе-лицее занимается ООО «Tais ikf». Деятельность компании взята под контроль надзорными органами.