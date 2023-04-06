В январе-марте этого года налоговые поступления в государственный бюджет по линии Государственной налоговой службы при Министерстве экономики увеличились на 74,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 4 млрд 899,5 млн манатов. Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в Twitter.

По его словам, 2 млрд 618 млн манатов налоговых поступлений были сформированы за счет ненефтегазового сектора. Это на 16,4% больше, чем годом ранее.

«Значительный рост фискальных доходов укрепляет устойчивость нашей экономики», — подчеркнул Джаббаров.