Если бы президентские выборы во Франции состоялись в прошлое воскресенье, победителем в первом туре вышла бы Марин Ле Пен. Опрос, проведенный по заказу газеты Le Figaro на фоне беспрецедентных по размаху и продолжительности демонстраций против пенсионной реформы Макрона, дал лидеру французских националистов 31%. Это на 8% больше, чем в первом туре президентских выборов 2022 года и на 3% больше, чем у Макрона.

Эмманюэль Макрон больше не может выставлять свою кандидатуру. Если от правящего большинства будет баллотироваться бывший премьер-министр Эдуар Филипп, он получил бы 28%, а единственный кандидат от левых Жан-Люк Меланшон — 22%.

Если от левых будет несколько кандидатов, Марин Ле Пен все равно лидирует на первом туре с 29%, а Эдуар Филипп получает 26%.

Социологи констатируют полное изменение отношения избирателей к фигуре лидера «Национального объединения».

«Изменились как ее образ, так и структура голосующих за нее избирателей. Это не то, что с прежним «Национальным фронтом» — ее избиратель есть во многих группах», — поясняет Фредерик Даби, глава компании Ifop, проводившей опрос. В его исследовании, опубликованном в прошлую среду, говорится, что большинство опрошенных считают Марин Ле Пен «близкой к заботам французов» (58%), «приверженной к демократическим ценностям» (57%, +4%), «компетентной» (52%, +6%)) и «способной реформировать страну» (51%, +8%). 47% видят в ней фигуру, которой по плечу должность президента (+5).

У бывшего конкурента Марин Ле Пен в лагере националистов Эрика Земура рейтинг совсем маленький — за него отдали бы голоса от 6% до 7%. Хотя в начале прошлой президентской гонки он был фаворитом.