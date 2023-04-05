Сближение России, Ирана и Китая создает огромные проблемы для США и западно-ориентированного миропорядка. Война в Украине приблизила разрушение старого миропорядка и создание нового, где Россия и Китай смогут получить шанс сравнять свои позиции с Вашингтоном. Собственно говоря, вовлеченность США в войну в Украине преследует цель — помешать России разрушить существующий миропорядок, ведь в этом случае доминации США придет конец.

Тегеран и Пекин это прекрасно понимают, а потому намерены действовать в своих интересах, а именно «топить» за развал старого и создание нового миропорядка. Отсюда и предоставление Тегераном России своих беспилотников и боеприпасов. Сближение Ирана с Россией уже создало множество проблем для Вашингтона, а потому США думают над тем, как поступить с Ираном.

Понятное дело, что израильское лобби в Вашингтоне выступает за войну с Ираном, однако в Вашингтоне смотрят на ситуацию иначе, поскольку понимают, что военного решения с Ираном нет, а если и есть, то очень дорогое. Если учесть тот факт, что Китай усиливает свое присутствие в регионе Ближнего Востока и выбивает американских союзников из-под влияния Вашингтона, то ситуация усугубляется, поскольку рычагов давления у США все меньше.

При том, что Вашингтону геополитически была выгодна антииранская коалиция из монархий, что обуславливало и военные закупки этих стран у США. ,И если учесть, что у арабских монархий есть страх перед исламской республикой, то Китай играет созидательную роль и снижает напряженность в регионе, что выгодно всем странам региона. В таких условиях перед Вашингтоном стоят два варианта развития: либо бомбить Иран напрямую и открывать новый фронт, либо попытаться договориться с ней.

Недавно в израильском издании The Times of Israel была опубликована статься, в которой говорилось о том, что США рассматривают возможность возобновления переговоров с Ираном, направленных на достижение промежуточного соглашения по ядерной программе Тегерана.

Издание сообщает, что официальные лица США проинформировали своих коллег в Израиле, Франции, Великобритании и Германии, что они обдумывают предложение о заключении сделки, по которой Тегеран ограничит обогащение ядерных материалов выше 60-процентной чистоты, что приближается к оружейному уровню, в обмен на ослабление санкций.

Переговоры по этому вопросу начались в январе, а союзники были проинформированы в феврале, согласно сообщениям со ссылкой на 10 источников, включая израильских и западных дипломатов. В сообщениях отмечается, что Иран знает о позиции США — и посредники, возможно, представили проект соглашения — но не участвует, заявив, что им нужно только полное соглашение.

Белый дом сообщает новостным сайтам, что «отказывается комментировать слухи из вторых рук».

Однако в регионе Южного Кавказа развивается новая игра. На Ближнем Востоке взят тренд на деэскалацию и разряжение конфликтов, в то время как в регионе Южного Кавказа, начиная с 2016 года все идет по нарастающей и достигло своей кульминации в 2020 году. Однако регион никак не устаканется, и теперь обострение ожидается уже в отношениях Ирана и Азербайджана. Причем отдельно следует отметить, в чем состоит предмет конфликта между Ираном и Азербайджаном, объяснений нет.

Между тем комментируя отношения Ирана с Турцией и Азербайджаном в беседе с Minval.az, политолог Юлия Швешникова заявила, что Тегеран считает, что эти две страны игнорируют проблемы его безопасности.

По ее словам, Армения -давний союзник Ирана, последний связывает проект «Север-Юг» с Арменией, а также является коридором поставок оружия из России в Армению. Поэтому поддержку Армении нельзя считать резко изменившимся трендом во внешней политике Ирана. У Ирана сейчас чувствительный период из-за экономической ситуации в стране и акций протеста, которые продолжаются уже 6 месяцев.

«Правда, в Иране немного сейчас поутихли, но еще не совсем, они чувствуют себя особо уязвимыми. Международная изоляция Ирана продолжается. Никаких «пряников» он не получил по СВПД. Кроме того, иранцы считают, что эти митинги инспирированы внешними силами, и что США хотят свергнуть режим для того, чтобы раздробить Иран на части. Один из претендентов на выход из состава Ирана — территория с преимущественно азербайджанским населением, их называют тюрк-азери», — сказала она.

Политолог также добавила, что в Иране этот вопрос сильно культивируется и люди в него верят. Есть и другие регионы с национальными меньшинствами на окраинах страны, арабы, белуджи, курды, все они отойдут от Ирана, если не следовать этой жесткой политике.

«Есть этот дискурс и есть те, кто в него верит. Поэтому власти реагируют на разную риторику. С другой стороны, Иран сильно тревожит все то, что связано с контактами Азербайджана с Израилем. Израиль активно наносит удары по базам КСИР в Сирии. Со своей стороны, Иран отвечает ударами по американским базам в той же Сирии, через свои прокси силы. То есть отношения Баку и Тель-Авива их сильно беспокоят», — добавил она.

Говоря о том, насколько сегодня влиятелен в Иране верховный лидер Али Хаменеи, Швешникова сказала, что Хаменеи обладает большими полномочиями.

«Другое дело, что он не молод и в самом Иране ходят слухи о том, что настоящий Хаменеи умер, а это его двойник. Кроме того, ходят слухи о том, что у него рак и он курит опиум. Конспирологии на эту тему много. Однако сам Хаменеи решает многие вопросы и вокруг него есть люди», — добавила она.

По словам эксперта, КСИР имеет огромный потенциал и контролирует экономику Ирана, если не прямыми мерами, то посредственным путем, за счет патронажной системы.

«Нефтяной сектор, горнодобывающий сектор и другие «хлебные места» сейчас под контролем КСИР, и без связей туда сейчас не пробиться. Карьерный рост в Иране давно не зависит от заслуг, надо быть из «хизбуллах-тайп», лояльным к исламским ценностям», — резюмировала она.

Ниджат Гаджиев