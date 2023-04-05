В Республиканскую психиатрическую больницу назначен главный врач.
Согласно приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, главным врачом Республиканской психиатрической больницы назначен Орхан Расим оглы Джафаров.
В Республиканскую психиатрическую больницу назначен главный врач.
Согласно приказу министра здравоохранения Теймура Мусаева, главным врачом Республиканской психиатрической больницы назначен Орхан Расим оглы Джафаров.
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