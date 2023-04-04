Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный южный ветер.
Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 15-18° тепла.
Атмосферное давление снизится с 764 до 758 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.
В регионах Азербайджана — преимущественно без осадков. В некоторых местах возможен туман, прогнозируется умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 6-10° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
Добавить комментарий