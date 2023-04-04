Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял технического директора компании «Байкар» Сельчука Байрактара — эту новость сегодня в режиме «молния» передали практически все информагентства Азербайджана. Сельджук Байрактар не только передал Ильхаму Алиеву приветствия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и еще раз выразил признательность Эрдогана президенту Азербайджана за братскую помощь в ликвидации последствий катастрофического землетрясения. Как передала пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев и Сельджук Байрактар обсудили перспективы сотрудничества, а в заключение «главе нашего государства был вручен памятный подарок». Пресс-служба распространила фотографии: Ильхам Алиев и Сельджук Байрактар в куртках с надписью Bayraktar Kızılelma и с моделью нового беспилотника Kızılelma в руках. И нет сомнений, что это еще и месседж. Как минимум, Азербайджан в ближайшем будущем может закупить новое изделие фирмы Bayraktar. Как максимум, не исключена сборка этих беспилотников уже в Азербайджане.

А как уже не раз отмечалось в прессе, на новом беспилотнике установлены украинские двигатели. Именно в Украине в советские годы был сосредоточен основной научно-производственный потенциал в таких деликатных сферах, как авиационные и ракетные двигатели. Долгосрочные контракты с Украиной фирма «Байкар» подписывала в то время, когда в Киеве еще в прямом смысле не успели разобрать завалы после российских ракеты ударов. В Анкаре, похоже, не сомневались и не сомневаются в победе Украины.

Теперь же украинские двигатели турецких беспилотных самолётов автоматически превращают новое партнёрство в многостороннее. Причем, напомним еще раз, речь идет об оружии, совместимом с натовскими образцами. Военное сотрудничество Баку, Анкары и Киева развеивается, не дожидаясь, пока соответствующие решения будут приняты международной бюрократией.

Наконец, Bayraktar Kızılelma еще раз продемонстрировал масштабы технологического прорыва Турции. Мир еще продолжал обсуждать технические характеристики нового большого беспилотника Bayraktar Akinci, который, проследовав через воздушное пространство трёх стран — Турции, Грузии и Азербайджана — был продемонстрирован на «Технофесте» в Баку. А Турция представила уже не просто БПЛА, а целый беспилотный самолёт, который сегодня совершает испытательные полёты. Сверхзвуковая скорость, «обводы», как у истребителя, куда большая, чем прежде, «полезная нагрузка», то есть ракеты — все это заставляет специалистов с уважением говорить и о БПЛА Kızılelma в частности, и о турецком ВПК вообще. Кроме того, Kızılelma имеет и «палубную» модификацию, то есть может взлетать и садиться на авианосец. Авианосцы на Каспии вряд ли появятся, дальность полета более чем в 900 километров позволяет «покрывать» всю акваторию с береговых военных баз, но, как утверждают знающие люди, «палубная» авиация — это не только взлёт и посадка, а еще и множество технических характеристик, позволяющих действовать на море. Точнее, над морем. Где, кроме всего прочего, нет чётких видимых ориентиров.

А это, если кто упустил из внимания, не просто чудо техники, а боевой ударный беспилотный самолёт с впечатляющими характеристиками. Следующий представитель семейства «Байрактаров», которые доказали свою эффективность в реальной войне.

Здесь нужна небольшая ретроспектива. Первые турецкие БПЛА Bayraktar TB2 были продемонстрированы «в деле» в Сирии и Ливии, где они разносили в щепки не только бронетехнику, но и противовоздушные системы уровня «Панциря». Тогда еще российские,: а вслед за ними и армянские, военные эксперты еще пытались говорить о «Байрактарах» сквозь губу, утверждать, будто бы это «лёгкая цель для ПВО», и даже проводили в августе 2020 года в Армении учения, после которых авторитетно заявили: беспилотников бояться не надо! Чтобы осенью 2020 года «Байрактары» превратились в главный кошмар армянских оккупантов в Карабахе. Через год с небольшим, в феврале 2022 года, началась украинская война, где мир опять-таки заново оценивал и эффективность, и надежность, и «хирургическую» точность Bayraktar TB2.

А теперь Турция «ставит на крыло» уже Kızılelma, и нет сомнений, что одной из первых стран, чья армия получит новые БПЛА, будет уже Азербайджан. Где после победы в 44-дневной войне нет ни тени победной эйфории. В Баку продолжают укреплять и перевооружать свою армию — с учётом накопленного опыта и новых задач.

Так что тем, кто сегодня рисует стрелы в направлении азербайджанских городов, лучше крепко подумать, готовы ли они после «Байрактаров» попробовать на вкус и «золотое яблоко» Азербайджана и Турции. Со всеми вытекающими. Точнее, прилетающими.

Нурани, обозреватель